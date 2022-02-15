У місті Інглвуд, що у Каліфорнії, на арені So-Fi Stadium пройшла одна з головних спортивних подій США – Супербоул. Фінал американського футболу відвідало понад 100 знаменитостей.

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Папараці помітили принца Гаррі з принцесою Євгенією, Дженніфер Лопес та Бена Афлека, Джастіна Бібера з дружиною Гейлі, Кендалл Дженнер з бойфрендом-баскетболістом та багатьох інших. До зірок приєдналася данська модель, колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жозефін Скрівер.

Образ манекенниці

28-річна модель одягнула на спортивну подію блакитні джинси з розрізами на колінах та шкіряне бандо KILLA чорного кольору. Виріб Жозефін обрала від української дизайнерки зі Львова Мері Фуртас.

Данська манекенниця довершила образ кросівками та додала кілька аксесуарів. На шиї вона одягнула золотистий ланцюжок, а на руку – сріблясті браслети.



Образ Жозефін Скрівер на Супербоулі / Фото з інстаграму

Варто зазначити, що Мері Фуртас не лише чудова дизайнерка, але й відмінний маркетолог. Дівчина активно співпрацює зі світовими стилістами, які залюбки погоджуються одягнути зірок у вироби від українського бренду.

У вбранні від CULTNAKED красувалися такі знаменитості як Кендалл і Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Зендая. А за останні кілька днів у речах від дизайнерки з’являлися Жасмін Тукс та Меган Фокс. Обоє обрали розкішні топи та штани з веганської шкіри.