Только на этой неделе две мировые знаменитости надели наряды от украинских брендов. Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina, американская модель Жасмин Тукс выбрала топ и брюки от бренда CULTNAKED, а уже 11 февраля роскошное изделие в фиолетовом цвете дизайнера Мэри Фуртас примерила Меган Фокс.

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Меган Фокс среди многих знаменитостей и модных инфлюенсеров уже давно стала иконой стиля. Звезда сотрудничает со стилисткой Мэйв Рэйли, которая выбирает для актрисы просто безупречные образы, от которых невозможно отвести взгляд.

35-летняя звезда "Трансформеров" накануне сопровождала своего жениха Колсона Бейкера со сценическим именем Machine Gun Kelly на музыкальном фестивале Bud Light Super Bowl в Лос-Анджелесе. Своим выходом в стильном образе красавица произвела фурор.

Образ Меган Фокс

Американка Меган Фокс надела кожаный топ-бандо и брюки на высокой посадке фиолетового цвета. Набор PURPLE KILLA выполнен из веганской кожи от бренда CULTNAKED. Актриса обожает каблуки, поэтому в очередной раз завершила look босоножками на высокой платформе золотистого оттенка.

Звезда дополнила образ объемным клатчем в принт зебры. Брюнетка распустила волосы и сделала насыщенный макияж в любимых коричневых тонах.



Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма



Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма