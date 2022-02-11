36-летняя Ирина Шейк не только популярная супемодель, но и заботливая мамочка. Папарацци чаще всего замечают ее на прогулке с дочкой, а для неспешного променада знаменитость выбирает удобное и комфортное наряды, в основном черного цвета.

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Кроме бейсболок, пуховиков и джинсов в темных цветах, Ирина Шейк любит добавить своим аутфитам дерзости и сексуальности. Недавно в объективы уличных фотографов Шейк попала в кожаном образе на улице, а в своем инстаграме звезда показала, как выглядит ее look без верхней одежды.

Образ Ирины Шейк

Модель надела кожаную рубашку в паре с лосинами. Сверху она надела кожаный тренч размера оверсайз и дополнила образ кожаными сапогами с желтой подошвой. Знаменитость была в черных очках и защитной маске.

Эффектный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма

Через несколько дней Шейк прибегла к довольно непривычной стилизации. Она примерила ту же рубашку сапогами и лосинами, добавив сверху еще юбку. Для дерзких кадров она расстегнула рубашку из кожи и продемонстрировала лиф от бренда Burberry.

Эффектный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма

Образы Ирины Шейк за последний период



Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма

Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма

Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма

Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма

Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма

Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма

Любимые образы Ирины Шейк в черном цвете / Фото из инстаграма