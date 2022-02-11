36-річна Ірина Шейк не лише популярна супемодель, але й турботлива матуся. Папараці найчастіше помічають її на прогулянці з донечкою, а для неспішного променаду знаменитість обирає зручне та комфортне вбрання, переважно чорного кольору.

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Окрім бейсболок, пуховиків та джинсів в темних кольорах, Ірина Шейк любить додати своїм аутфітам зухвалості та сексуальності. Нещодавно в об’єктиви вуличних фотографів Шейк потрапила в шкіряному образі на вулиці, а в своєму інстаграмі зірка показала, як виглядає її look без верхнього одягу.

Образ Ірини Шейк

Модель одягнула шкіряну сорочку в парі з лосинами. Зверху вона одягнула шкіряний тренч розміру оверсайз та доповнила образ шкіряними чоботами з жовтою підошвою. Знаменитість була в чорних окулярах та захисній масці.



Ефектний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму

Через кілька днів Шейк вдалася до досить незвичної стилізації. Вона приміряла ту ж сорочку чоботами та лосинами, додавши зверху ще спідницю. Для зухвалих кадрів вона розстебнула сорочку зі шкіри та продемонструвала ліф від бренду Burberry.



Ефектний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму

Образи Ірини Шейк за останній період



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму



Улюблені образи Ірини Шейк в чорному кольорі / Фото з інстаграму