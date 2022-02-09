Популярная исполнительница Адель стала триумфатором мероприятия, поскольку победила сразу в трех номинациях: "Музыкант года", "Песня года" и "Альбом года", сообщает 24 канал.

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Для престижной премии Адель выбрала платье от украинского бренда Marianna Senchina. Именно в этом роскошном платье звезда забирала статуэтки на сцене. Адель надела бархатное платье-пиджак с объемными рукавами и открытыми плечами, дополненное черными пуговицами. Стоит такое платье на сайте бренда 25 тысяч гривен.

Певица надела черные колготки и бархатные туфли на каблуке. Адель уложила волосы в фирменные локоны и дополнила образ массивными черными серьгами. Визажисты сделали эффектный макияж в золотистых тонах, подчеркнув взгляд длинными черными стрелками, а губы – коричневой помадой.



Роскошный образ Адель в платье украинского бренда / Фото из инстаграма

Роскошный образ Адель в платье украинского бренда / Фото из Getty Images

Кроме этого платья исполнительница красовалась на красной дорожке в роскошном платье Armani Prive из черного бархата с глубоким декольте и длинным прозрачным шлейфом. А на сцене звезда выступала в зеленом платье с открытыми плечами, которое дополняли желто-зеленые туфли.



Адель на церемонии/ Фото Getty Images

Эффектный образ Адель на престижной премии / Фото с Getty Images

Какие звезды одеваются у украинских дизайнеров

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