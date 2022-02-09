Популярна виконавиця Адель стала тріумфаторкою заходу, оскільки перемогла одразу в трьох номінаціях: "Музикант року", "Пісня року" та "Альбом року", повідомляє 24 канал.

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Для престижної премії Адель обрала сукню від українського бренду Marianna Senchina. Саме у цьому розкішному платті зірка забирала статуетки на сцені. Адель одягнула оксамитову сукню-піджак з об’ємними рукавами та відкритими плечима, доповнену чорними ґудзиками. Коштує така сукня на сайті бренду 25 тисяч гривень.

Співачка одягнула чорні колготки та оксамитові туфлі на підборах. Адель вклала волосся у фірмові локони та доповнила образ масивними чорними сережками. Візажисти зробили ефектний макіяж у золотистих тонах, підкресливши погляд довгими чорними стрілками, а губи – коричневою помадою.



Розкішний образ Адель в сукні українського бренду / Фото з інстаграму



Розкішний образ Адель в сукні українського бренду / Фото з Getty Images

Окрім цієї сукні, виконавиця красувалася на червоній доріжці у розкішному платті Armani Prive з чорного оксамиту з глибоким декольте та довгим прозорим шлейфом. А на сцені зірка виступала у зеленій сукні з відкритими плечима, яку доповнювали жовто-зелені туфлі.



Адель на заході / Фото з Getty Images



Ефектний образ Адель на престижній премії / Фото з Getty Images

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