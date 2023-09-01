Тренды осени 2023: стильные примеры, которые вам понравятся
Источник:инстаграмм @stylist.inna
Осень уже наступила, а это значит, что летние платья и сандалии нам придется отложить и заменить их теплыми вещами. Чтобы ваш гардероб выглядел свежо и современно, попробуйте пополнять его трендовыми вещами.
Стилистка отмечает, что не стоит скупать все трендовые вещи. Стоит выбрать из списка то, что наиболее соответствует вашему настроению и стилю.
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Что не менее важно, если вы удачно подберете трендовую вещь, она сможет служить вам базой не один сезон.
Клатчи
Такой аксессуар снова вернулся в моду, так что осенью сможете его встречать в образах многих знаменитостей. Теперь мы будем носить его не только с праздничными аутфитами, но и завершать ими повседневные образы.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Зауженные брюки
Не стоит полагать, что в моду возвращается скини. Чтобы разнообразить гардероб, добавьте штаны с несколько зауженной штаниной.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Галстук
Элемент мужского гардероба этого сезона присутствует во многих женских образах. Стоит отметить, что это достаточно интересная деталь, поэтому попытайтесь ее стилизовать в своих аутфитах.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Кожа
Осенью в моде будут платья из кожи или экокожи. Выбирайте для себя как краткие варианты, так и платья длины меди.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Сапоги на каблуке
Сапоги до колен на каблуке – отличная обувь, которая завершит элегантные платья и юбки с блузами и рубашками. Такие сапоги отлично смотрятся с базовыми тренчами и пальто.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Колготы
Осенью довершайте свои образы интересными колготами. Берите во всеоружие цветные колготки, колготки в сеточку или ажурные.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Клеточка
Этот принт никогда не выходит из моды, но особенно в осенний период актуальность на нем обостряется. Выбирайте клетчатые жакеты, юбки и пальто.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Юбка до колен
Длина макси нас все еще не бросила, но выбирайте этой осенью юбки до колен. Именно они будут прекрасно стилизоваться с сапогами на каблуке.
Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna
Полуприталенные пальто
В моде не только приталенные жакеты, но и пальто. Делайте ставку на цвет и принт, который вам подходит для всех образов.