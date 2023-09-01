Стилистка отмечает, что не стоит скупать все трендовые вещи. Стоит выбрать из списка то, что наиболее соответствует вашему настроению и стилю.

К теме Трендовые аксессуары на осень 2023: стильные вещи, которые вы хотите купить

Что не менее важно, если вы удачно подберете трендовую вещь, она сможет служить вам базой не один сезон.

Клатчи

Такой аксессуар снова вернулся в моду, так что осенью сможете его встречать в образах многих знаменитостей. Теперь мы будем носить его не только с праздничными аутфитами, но и завершать ими повседневные образы.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Зауженные брюки

Не стоит полагать, что в моду возвращается скини. Чтобы разнообразить гардероб, добавьте штаны с несколько зауженной штаниной.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Галстук

Элемент мужского гардероба этого сезона присутствует во многих женских образах. Стоит отметить, что это достаточно интересная деталь, поэтому попытайтесь ее стилизовать в своих аутфитах.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Кожа

Осенью в моде будут платья из кожи или экокожи. Выбирайте для себя как краткие варианты, так и платья длины меди.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Сапоги на каблуке

Сапоги до колен на каблуке – отличная обувь, которая завершит элегантные платья и юбки с блузами и рубашками. Такие сапоги отлично смотрятся с базовыми тренчами и пальто.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Колготы

Осенью довершайте свои образы интересными колготами. Берите во всеоружие цветные колготки, колготки в сеточку или ажурные.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Клеточка

Этот принт никогда не выходит из моды, но особенно в осенний период актуальность на нем обостряется. Выбирайте клетчатые жакеты, юбки и пальто.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Юбка до колен

Длина макси нас все еще не бросила, но выбирайте этой осенью юбки до колен. Именно они будут прекрасно стилизоваться с сапогами на каблуке.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna

Полуприталенные пальто

В моде не только приталенные жакеты, но и пальто. Делайте ставку на цвет и принт, который вам подходит для всех образов.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @stylist.inna