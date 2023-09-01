Стилістка зазначає, що не варто скуповувати всі трендові речі. Варто лише вибрати зі списку те, що найбільше відповідає вашому настрою та стилю.
До теми Трендові аксесуари на осінь 2023: стильні речі, які ви захочете придбати
Що не менш важливо, якщо ви вдало підберете трендову річ, то вона зможе служити вам базою не один сезон.
Клатчі
Такий аксесуар знову повернувся в моду, тож восени зможете його зустрічати в образах багатьох знаменитостей. Тепер ми будемо носити його не лише зі святковими аутфітами, але й довершувати ними повсякденні образи.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Завужені штани
Не варто думати, що в моду повертається скіні. Щоб урізноманітними гардероб, додайте штани з дещо завуженою штаниною.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Краватка
Елемент чоловічого гардероба цього сезону буде присутнім в багатьох жіночих образах. Варто зазначити, що це досить цікава деталь, тож спробуйте її стилізувати у своїх аутфітах.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Шкіра
Восени в моді будуть сукні зі шкіри чи екошкіри. Обирайте для себе як короткі варіанти, так і плаття довжини міді.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Чоботи на підборах
Чоботи до колін на підборах – чудове взуття, яке довершить елегантні сукні та спідниці з блузами та сорочками. Такі чоботи чудово виглядають з базовими тренчами та пальтами.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Колготи
Восени довершуйте свої образи цікавими колготами. Беріть у всеозброєння кольорові колготи, колготи в сіточку чи ажурні.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Клітинка
Цей принт ніколи не виходить з моди, але особливо в осінній період актуальність на ньому загострюється. Обирайте картаті жакети, спідниці та пальта.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Спідниця до колін
Довжина максі нас все ще не покинула, але обирайте цієї осені спідниці до колін. Саме вони будуть чудово стилізуватися з чоботами на підборах.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna
Напівприталені пальта
У моді не лише приталені жакети, але й пальта. Робіть ставку на колір та принт, який вам буде пасувати під всі образи.
Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna