Стилістка зазначає, що не варто скуповувати всі трендові речі. Варто лише вибрати зі списку те, що найбільше відповідає вашому настрою та стилю.

До теми Трендові аксесуари на осінь 2023: стильні речі, які ви захочете придбати

Що не менш важливо, якщо ви вдало підберете трендову річ, то вона зможе служити вам базою не один сезон.

Клатчі

Такий аксесуар знову повернувся в моду, тож восени зможете його зустрічати в образах багатьох знаменитостей. Тепер ми будемо носити його не лише зі святковими аутфітами, але й довершувати ними повсякденні образи.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Завужені штани

Не варто думати, що в моду повертається скіні. Щоб урізноманітними гардероб, додайте штани з дещо завуженою штаниною.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Краватка

Елемент чоловічого гардероба цього сезону буде присутнім в багатьох жіночих образах. Варто зазначити, що це досить цікава деталь, тож спробуйте її стилізувати у своїх аутфітах.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Шкіра

Восени в моді будуть сукні зі шкіри чи екошкіри. Обирайте для себе як короткі варіанти, так і плаття довжини міді.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Чоботи на підборах

Чоботи до колін на підборах – чудове взуття, яке довершить елегантні сукні та спідниці з блузами та сорочками. Такі чоботи чудово виглядають з базовими тренчами та пальтами.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Колготи

Восени довершуйте свої образи цікавими колготами. Беріть у всеозброєння кольорові колготи, колготи в сіточку чи ажурні.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Клітинка

Цей принт ніколи не виходить з моди, але особливо в осінній період актуальність на ньому загострюється. Обирайте картаті жакети, спідниці та пальта.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Спідниця до колін

Довжина максі нас все ще не покинула, але обирайте цієї осені спідниці до колін. Саме вони будуть чудово стилізуватися з чоботами на підборах.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna

Напівприталені пальта

У моді не лише приталені жакети, але й пальта. Робіть ставку на колір та принт, який вам буде пасувати під всі образи.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @stylist.inna