74-летняя бизнесвумен в очередной раз показала свою солидарность с Украиной. В архиве Мэй Маск уже насчитывается несколько десятков выходов в свет в образах украинских дизайнеров.

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Накануне Мэй Маск пригласили в музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке на премьеру триллера "Газлайт", в котором главные роли сыграли Джулия Робертс и Шон Пенн, активно помогающий Украине. Недавно он даже приезжал в Киев и Львов.



Шон Пенн и Джулия Робертс / Фото из инстаграммы Мэй Маск

Образ Мэй Маск

На премьеру мини-сериала популярная диетология и модель пришла в вещах украинских брендов. На входе в Метрополитен Мэй Маск сделала фото в молочном пуховике от Ienki Ienki. Очевидно, блондинка часто носит эту верхнюю одежду, ведь раньше она уже появлялась в ней на отдыхе в горах.



Мэй Маск в пуховике Ienki Ienki / Фото из инстаграммы

Под низ Мэй Маск надела стильный синий комплект от бренда Valery Kovalska. Изделие состоит из синего жакета-смокинга со складчатой деталью. Образ дополнили синие брюки с белыми лампасами. Вещи от украинской дизайнера часто одевают такие украинские звезды как Юлия Санина, Катя Осадчая и Злата Огневич. Последняя примерила на себе комплект на церемонии "Золотая Жар-птица 2019".



Образ Мей Маск / Фото из инстаграммы



Образ Златы Огневич / Фото из инстаграммы

Что интересно, рядом с Мэй Маск позировала ее подруга, надевшая белоснежное платье с синей вышивкой от львовской дизайнерки Юлии Магдич. Такую же вышиванку имеет Мэй Маск, появляясь в ней довольно часто.



Мэй Маск с подругой в вещах от украинских брендов / Фото из инстаграммы



Мэй Маск с подругой в вещах от украинских брендов / Фото из инстаграммы