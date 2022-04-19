Известная диетология, модель и писательница Мэй Маск очень любит Киев. Она приезжала в столицу Украины дважды – в 2017 и 2021 году. Мама Илона Маска обещает приехать еще раз – после нашей победы. Она всегда с теплом вспоминает людей, которых встретила в Киеве, вкусную еду и красивую архитектуру, которой она любовалась.

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Кроме этого именинница обожает вещи от украинских дизайнеров. Мэй Маск – едва ли не единственная мировая знаменитость, в гардеробе которой есть вещи от самых известных украинских брендов.

С началом войны в Украине, 74-летняя бизнесвумен не только показывает образы, вещи из которых она приобрела у наших дизайнеров, но и таким образом представит на весь мир изделия от украинских брендов, демонстрируя свою поддержку с Украиной.

В день рождения Мэй Маск – мамы миллиардера и изобретателя SpaceX и Tesla Илона Маска, редакция Fashion 24 напоминает лучшие выходы бизнесвумен – от вышиванок до брючных костюмов и модных балаклав.

Вышиванка от Yuliya Magdych

Синее платье Nadya Dzyak

Балаклава от BEVZA и пуховик от IENKI IENKI

Водолазка от ELENA RUDENKO, брюки от Elena BURENINA

Меланжевый топ от BEVZA

Рубашка от Bobkova

Панама от Ruslan Baginskiy

Платья от Jamemme