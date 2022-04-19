Издательский дом Condé Nast, выпускавший журналы Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair и Glamour в России, расторг договор о франшизе. Теперь официально модные глянцы не имеют права выходить в друк на территории РФ.

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О прекращении деятельности и запрете выпусков в России модных глянцев сообщил генеральный директор Роджер Линч. По его словам, такое решение связано с войной в Украине и с новыми законами о цензуре в РФ.

Известно, что американский издательский дом Condé Nast в первые дни войны пожертвовал Украину, а все средства направил в Украинский чрезвычайный фонд.



Взгляды Vogue больше не будут издаваться и продаваться в России

После полномасштабного вторжения России в Украину, индустрия моды начала угасать в стране-оккупанте. Сначала там закрылись все магазины, принадлежащие масс-маркету и люксу, а впоследствии перестали работать модные издания.