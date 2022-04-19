Видавничий дім Condé Nast, який випускав журнали Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair та Glamour у Росії розірвав договір про франшизу. Тепер офіційно модні глянці не мають права виходити в друк на тереторії РФ.

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Про припинення діяльності та заборону випусків у Росії модних глянців повідомив генеральний директор Роджер Лінч. За його словами, таке рішення пов'язане з війною в Україні та новими законами про цензуру в РФ.

Відомо, що американський видавничий дім Condé Nast у перші дні війни зробив пожертвування Україні, а всі кошти направив до Українського надзвичайного фонду.



Глянці Vogue більше не будуть видаватися та продаватися в Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, індустрія моди почала згасати в країні-окупанті. Спочатку там закрилися всі магазини, що належать до мас-маркету та люксу, а згодом перестали працювати модні видання.

Hearst Magazines, якому належать Elle, Esquire, Harper's Bazaar та Cosmopolitan, розірвали ліцензійні угоди для своїх російських видань наступного дня після того, як Condé Nast оголосив про припинення діяльності ще у березні.