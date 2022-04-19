Відома дієтологиня, модель та письменниця Мей Маск дуже любить Київ. Вона приїжджала в столицю Україні двічі – у 2017 та 2021 році. Мама Ілона Маска обіцяє приїхати ще раз – після нашої перемоги. Вона завжди з теплом згадує людей, яких зустріла в Києві, смачну їжу та красиву архітектуру, якою вона милувалася.

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Окрім цього, іменинниця обожнює речі від українських дизайнерів. Мей Маск – чи не єдина світова знаменитість, в гардеробі якої є речі від найвідоміших українських брендів.

З початком війни в Україні, 74-річна бізнесвумен не лише показує образи, речі з яких вона придбала в наших дизайнерів, але й таким чином презентує на увесь світ вироби від українских брендів, демонструючи свою підтримку з Україною.

У день народження Мей Маск – мами мільярдера та винахідника SpaceX і Tesla Ілона Маска, редакція Fashion 24 пригадує найкращі виходи бізнесвумен – від вишиванок до штанних костюмів та модних балаклав.

Вишиванка від Yuliya Magdych

Синя сукня Nadya Dzyak

Балаклава від BEVZA та пуховик від IENKI IENKI

Водолазка від ELENA RUDENKO, штани від Elena BURENINA

Меланжевий топ від BEVZA

Сорочка від Bobkova

Панама від Ruslan Baginskiy

Плаття від Jamemme

Сукня-вишиванка від KRIS MARÁN