74-річна бізнесвумен вчергове показала свою солідарність з Україною. В архіві Мей Маск вже нараховується кілька десятків виходів у світ в образах від українських дизайнерів.

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Напередодні Мей Маск запросили в музей мистецтва Метрополітен, що у Нью-Йорку на прем’єру триллера "Газлайт", в якому головні ролі зіграли Джулія Робертс та Шон Пенн, який активно допомагає Україні. Нещодавно він навіть приїжджав до Києва та Львова.



Шон Пенн та Джулія Робертс / Фото з інстаграму Мей Маск

Образ Мей Маск

На прем’єру міні-серіалу популярна дієтологиня та модель прийшла в речах від українських брендів. На вході до Метрополітену Мей Маск зробила фото у молочному пуховику від Ienki Ienki. Вочевидь, білявка часто носить цей верхній одяг, адже раніше вона вже з’являлася в ньому на відпочинку в горах.



Мей Маск у пуховику Ienki Ienki / Фото з інстаграму

Під низ Мей Маск одягнула стильний синій комплект від бренду Valery Kovalska. Виріб складається з синього жакета-смокінгу зі складчастою деталлю. Образ доповнили сині штани з білими лампасами. Речі від української дизайнерки часто одягають такі українські зірки як Юлія Саніна, Катя Осадча та Злата Огнєвіч. Остання приміряла на собі комплект на церемонії "Золота Жар-птиця 2019".



Образ Мей Маск / Фото з інстаграму



Образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму

Що цікаво, поруч з Мей Маск позувала її подруга, яка одягнула білосніжну сукню з синьою вишивкою від львівської дизайнерки Юлії Магдич. Таку ж вишиванку має Мей Маск, з’являючись у ній досить часто.



Мей Маск з подругою в речах від українських брендів / Фото з інстаграму



Мей Маск з подругою в речах від українських брендів / Фото з інстаграму