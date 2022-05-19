С первых дней войны Мэй Маск активно поддерживает украинских дизайнеров. Она часто упоминает в своем инстаграмме поездки в Киев и всех радушных людей, которых она встретила в столице Украины. Знаменитость постоянно прославляет наших дизайнеров на огромную многомиллионную аудиторию.

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73-летняя мать изобретателя Илона Маска посетила светское событие Hollywood Reporter в роскошном кремовом платье от украинского бренда Darja Donezz. Мэй Маск рассказала в своем инстаграмме, каким образом она получила это безупречное платье от дизайнера из Украины.

"Дизайнер Дарья Донец убегала от войны с двумя спортивными костюмами и считала, что имеет право забрать коллекцию. Так что доставить этот образ был настоящим квестом, ведь в Киеве даже простые люди боялись выходить на улицу. Наша команда отправила несколько штук в безопасное место на запад Украины, а оттуда посылка отправилась в Литву, а из Литвы ее отправили в США. Сейчас дизайнер временно забрала своих маленьких детей в Лиссабон, но студия работает и мы верим, что вскоре мы сможем вернуться", – рассказала Мэй Маск.

Команда бренда благодарит знаменитостей за помощь. "Каждое слово об Украине и наших сильных людях даже в нежном модном сообществе означает много".

Мэй Маск надела платье "Shell" длины меди на длинный рукав. Ее образ дополняли молочные босоножки с жемчугом и лимонная сумка Lady Dior. Как всегда стилисты знаменитости завершили look Мэй безупречной прической и эффектным макияжем.



Мей Маск в платье Darja Donezz / Фото из инстаграммы



Мей Маск в платье Darja Donezz / Фото из инстаграммы

Несколько лет назад мать американского изобретателя, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, уже надела нежно-розовый костюм от украинской дизайнерки. В наряде от украинского дизайнера бизнес-леди появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке.



Мэй Маск в костюме Darja Donezz / Фото из инстаграммы