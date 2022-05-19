З перших днів війни Мей Маск автивно підтримує українських дизайнерів. Вона часто згадує у своєму інстаграмі поїздки до Києві та всіх привітних людей, яких вона зустріла в столиці України. Знаменитість постійно прославляє наших дизайнерів на величезну багатомільйонну аудиторію.

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73-річна матір винахідника Ілона Маска відвідала світську подію Hollywood Reporter у розкішній кремовій сукні від українського бренду Darja Donezz. Мей Маск розповіла у своєму інстаграмі, яким чином вона отримала це бездоганне плаття від дизайнерки з України.

"Дизайнер Дар’я Донець тікала від війни з двома спортивними костюмами і вважала, що має право забрати колекцію. Тож доставити цей образ був справжнім квестом, адже в Києві навіть прості люди боялися виходити на вулицю. Наша команда відправила кілька штук у безпечне місце на заході України. Звідти посилка відправилася до Литви, а з Литви її відправили в США. Зараз дизайнерка тимчасово забрала своїх маленьких дітей у Лісабон, але студія працює і ми віримо, що незабаром ми зможемо повернутися", – розповіла Мей Маск.

Команда бренду дякує знаменитості за допомогу. "Кожне слово про Україну та наших сильних людей навіть у ніжній модній спільноті означає багато".

Мей Маск одягнула сукню "Shell" довжини міді на довгий рукав. Її образ доповнювали молочні босоніжки з перлинами та лимонна сумка Lady Dior. Як завжди стилісти знаменитості довершили look Мей бездоганною зачіскою та ефектним макіяжем.



Мей Маск у сукні Darja Donezz / Фото з інстаграму



Мей Маск у сукні Darja Donezz / Фото з інстаграму

Кілька років тому мати американського винахідника, власника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска, вже одягала ніжно-рожевий костюм від української дизайнерки. У вбранні від українського дизайнера бізнес-леді з'явилася на форумі Health Summit в Нью-Йорку.



Мей Маск у костюмі Darja Donezz / Фото з інстаграму