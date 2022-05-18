Каждый год в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В 2022 году этот день выпадает на 19 мая. Fashion 24 подготовил подборку мировых знаменитостей, которые нередко одевают вышиванку, которая за несколько последних лет превратилась в самую модную этно-одежду во всем мире.

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Украинские вышиванки знаменитости одевают на рабочие встречи, музыкальные фестивали, красные дорожки и разнообразные празднования. Кто из звезд уже успел покрасоваться в украинской вышиванке – смотрите дальше.

Мей Маск

73-летняя знаменитость Мэй Маск имеет в своем гардеробе немало вышиванок. Настоящий фурор мама миллиардера Илона Маска произвели еще осенью 2021 года в Катаре, надев на fashion-событие длинное белое платье с массивными синими цветами от дизайнера Юлии Магдич.

В своей коллекции знаменитость также имеет вышитое платье от украинского бренда KRIS MARÁN. Кроме того, недавно она появилась на публике в Лос-Анджелесе в вышитой рубашке на короткий рукав.

Королева Летиция

В знак поддержки с Украиной королева Летиция надела вышиванку от художницы из Ивано-Франковска, которая уже несколько лет живет в Испании. Ее Величество соединило вышиванку с классическими черными брюками и массивным поясом. Впоследствии в вышитой рубашке появилась даже ее старшая дочь 16-летняя принцесса Леонор.



Королева Летиция в вышитой сорочке / Фото с Getty Images

Королева Рания

Королева Рания может похвастаться немалой коллекцией вышиванок. В ее гардеробе найдется более 10 изделий разных цветов и фасонов. Больше Ее Величество любит черные вышиванки, расшитые белыми и красными нитями.

Кьяра Ферраньи

Итальянская блоггерша Кьяра Ферраньи несколько лет назад надела вышиванку свободного кроя от дизайнера Юлии Магдич.



Кьяра Ферраньи в вышитой сорванке / Фото с Pinterest

Деми Мур

У Деми Мур в коллекции есть две замечательные вышиванки от украинского бренда Vita Kin. Голливудская актриса имеет знаменитое изумрудное платье, в котором она позирует со своей собачкой. Также Деми Мур имеет длинное вышитое платье в желтом цвете с белой вышивкой.



Деми Мур в вышиванке / Фото из Pinterest



Деми Мур в вышиванке / Фото из Jet Setter

Дита фон Тиз

Певица и фотомодель Дита фон Тиз имеет в своем гардеробе несколько вышиванок, впрочем, самым известным из них является белое платье с синей вышивкой от украинской дизайнерки Виты Кин.



Дета фон Тиз в вышитой сорочки / Фото с Pinterest

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс произвела настоящий фурор в своей белой вышитой рубашке с красным узором от дизайнера Юлии Магдич. Изделие знаменитость одела, находясь на отдыхе с Майклом Дугласом в Словакии.



Кэтрин Зета Джонс в вышиванке / Фото из Pinterest

Джордан Данн

Британская модель и один из "ангелов" Victoria's Secret Джордан Данн примерила на себе черное короткое платье-вышиванку из коллекции украинской дизайнерки Vita Kin.



Джордан Данн в вышиванке / Фото из Pinterest

Анна Делло Руссо

Итальянская модная журналистка Анна Делло Руссо, являющаяся креативным консультантом и главным редактором Vogue Japan, известна своим выходом в длинной вышивке с голубой вышивкой. Модница соединила ее со шляпой и сандалями.



Анна Делло Руссо в вышитой сорочки / Фото с Pinterest