"Мисс Вселенная" Оливия Калпо надела куртку от украинского бренда: стильный образ

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо снова примерила наряды украинского бренда. Одна из самых красивых женщин на планете надела кожанку от дизайнера Артура Кулаковского.

Девушка для романтического свидания с любимым в Лос-Анджелесе выбрала стильный образ. Она составила аутфит элементов гардероба в красном цвете.

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29-летняя американская манекенщица надела мини-платье в цветочный принт, которое дополнила красными босоножками с переплетенными ремешками. Сверху модница надела красную кожаную косуху от украинского бренда Kulakovsky. Известно, что бренд специализируется на минималистичных дизайнах из кожи.

"Эту коллекцию я задумывал в стиле городского урбанизма, более расслабленном и "уличном", поэтому вдвойне приятнее видеть более женственную и сексуальную версию стайлинга нашей знаковой вещи с нестандартными геометрическими рукавами, на проектирование которой мы с командой потратили немало креативных усилий", – рассказал в комментарии Harper's Bazaar Артур Кулаковский.

Модная инфлюенсерка с 5-миллионной аудиторией в інстаграмі дополнила образ красной стеганой сумкой от Chanel. Волосы она элегантно зачесала в пучок, а на лице сделала естественный макияж.

Модный образ Оливии Калпо в куртке украинского бренда / Фото из инстаграма

Одежду от украинских брендов все чаще начали примерять знаменитые звезды. Только за последнюю неделю наряды от наших дизайнеров надевали Меган Фокс, Жозефин Скривер и Эльза Госк.

Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina, Жасмин Тукс надела кожаный топ и брюки от украинского бренда CULTNAKED, а Кьяра Ферраньи поразила эффектным образом в прозрачном топе от Santa Brands.

Сама же Оливия Калпо не впервые примеряет на себе изделие от украинского бренда. Новый год модель встретила в коротком платье с асимметричным вырезом на одно плечо и фирменной спиральной чашкой в виде ракушки от Nuè.