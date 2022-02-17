Инфлюенсерша с 7-миллионной аудиторией в инстаграме постоянно делится с фанатами модными образами. Эльза показывает, как можно одеться на вечеринку, прогулку недалеко от дома и что выбрать для городского выхода.

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Знаменитость имеет в своем гардеробе все возможные новинки наряды из последних коллекций известных брендов, поэтому охотно показывает в своем блоге образы, которыми вдохновляются тысячи девушек со всего мира.

Стильный аутфит Эльзы Госк

Перед камерой манекенщица предстала в бежевом тренче с объемными рукавами и стегаными вставками. Тренчкот удачно подчеркнул талию благодаря поясу.

На низ Эльза надела черные брюки и коричневые ботинки из замши. Модница надела на голову платок в клетку, завязав его в классическом стиле. Изделие Эльза выбрала от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Стоит этот головной убор на сайте 5 700 гривен.

Модный образ Эльза Госк дополнила серой минималистичной сумкой Sellier Kelly от Hermes и солнцезащитными очками.



Модный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели



Модный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели



Модный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели