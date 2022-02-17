Інфлюенсерка з 7-мільйонною аудиторією в інстаграмі постійно ділиться з фанатами модними образами. Ельза показує, як можна одягнутися на вечірку, прогулянку недалеко від дому та що обрати для міського виходу.

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Знаменитість має у своєму гардеробі всі можливі новинки вбрання з останніх колекцій відомих брендів, тож залюбки показує у своєму блозі образи, якими надихаються тисячі дівчат зі всього світу.

Стильний аутфіт Ельзи Госк

Перед камерою манекенниця постала у бежевому тренчі з об’ємними рукавами та стьобаними вставками. Тренчкот вдало підкреслив талію завдяки поясу.

На низ Ельза одягнула чорні штани та коричневі черевики із замші. Модниця одягнула на голову хустину в клітинку, зав’язавши його у класичному стилі. Виріб Ельза обрала від українського бренду Ruslan Baginskiy. Коштує цей головний убір на сайті 5 700 гривень.

Модний образ Ельза Госк доповнила сірою мінімалістичною сумкою Sellier Kelly від Hermes та сонцезахисними окулярами.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі