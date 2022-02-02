Щодня Ельза Госк публікує у своєму інстаграмі модні образи, якими надихаються понад 7 мільйонів користувачів. Білявка любить застосовувати у своїх аутфітах кольори, тож її образи завжди виходять цікаві.

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Образ Ельзи Госк

Шведка знялася в ефектній фотосесії, примірявши стильні елементи гардероба. Ельза одягнула зелене пальто оверсайз від бренду The Frankie Shop. Модель у цьому кольорі має всі шанси стати суперпопулярною, адже усі вироби розкупили майже одразу після старту продажу. Ідентичне пальто нещодавно приміряла на собі німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.

Зухвалий образ модель доповнила білими чоботами на підборах з гострим носком від польського бренду Magda Butrym. Аутфіт Ельза Госк довершила улюбленою зеленою сумкою Mini Jodie від Bottega Veneta.

Білявка зачесала волосся в пучок, зробила ефектний макіяж з акцентом на очах та зробила кілька стильних фото сидячи на кріслі.



Ефектна фотосесія Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Ефектна фотосесія Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Ефектна фотосесія Ельзи Госк / Фото з інстаграму