Как создать минималистические образы на каждый день: ценные советы

Минимализм – очень элегантный стиль в одежде. Кажется, что его можно сделать очень просто, но при всей его простоте, этот стиль не всегда удается правильно воспроизвести. Основные азы создания минималистического образа читайте дальше.

Школа стиля Pump Your Style поделилась в своем инстаграмме пятью простыми правилами, которые пригодятся при создании минималистических образов.

Читайте также Геометрия, яркие оттенки и интересные капюшоны: 5 лучших пуховиков украинских брендов

Не перегружайте образ

Минимализм требует умения "отсекать" лишнее. Поэтому перед тем как выйти из дома попробуйте убрать одну вещь из вашего аутфита – результат вас приятно удивит.

Откажитесь от сложных фасонов

Минимализм – это о простоте, поэтому если вы стремитесь придерживаться канонов стиля, следует избегать активных карманов, гипорбелизированных плеч и яркой фурнитуры.

Используйте палитру монодроба

Простота минимализма сводится не только к фасону, но и к цветовой гамме. Палитра монодроба является основой минимализма. Благодаря ей вещи всегда легко сочетаются друг с другом. С особенностями палитры монодроба можно ознакомиться в наших предыдущих публикациях.

Учитывайте особенности фигуры

Из-за отсутствия лишних деталей взгляда не на чем будет задержаться и все внимание будет приковано к полному аутфиту. Вот почему очень важно учитывать особенности фигуры.

Не забывайте о подаче

"Замечали ли вы когда-нибудь, что успешность образа зависит не только от актуальности вещей и учета внешних особенностей? Значительное влияние на "успешность" образа имеет внутреннее состояние. Другими словами чем увереннее вы будете, тем сильнее ваш аутфит будет дополнять вас, а не наоборот", – говорится в инстаграмм-сообщении.



Чтобы вдохновить вас на собственные стилистические эксперименты, школа стиля предложила подборку осенне-зимних минималистических образов.



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram