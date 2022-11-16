Школа стилю Pump Your Style поділилася у своєму інстаграмі п’ятьма простими правилами, які стануть в нагоді при створенні мінімалістичних образів.

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  • Не переобтяжуйте образ

Мінімалізм вимагає вміння "відсікати" зайве. Тому перед тим як вийти з дому спробуйте прибрати одну річ з вашого аутфіту - результат вас приємно здивує.

  • Відмовтеся від складних фасонів

Мінімалізм – це про простоту, тому якщо ви прагнете дотримуватися канонів стилю варто уникати активних кишень, гіпорбелізованих плечей та яскравої фурнітури.

  • Використовуйте палітру монодробу

Простота мінімалізму зводиться не лише до фасону, але й до кольорової гами. Палітра монодробу є основою мінімалізму. Завдяки їй речі завжди легко поєднуються між собою. З особливостями палітри монодробу ви може ознайомитися в наших попередніх публікаціях.

  • Враховуйте особливості фігури

Через відсутність зайвих деталей погляду не буде на чому затриматися і вся увага буде прикута до повного аутфіту. Саме тому вкрай важливо враховувати особливості фігури.

  • Не забувайте про подачу

"Чи помічали ви колись, що успішність образу залежить не лише від актуальності речей і врахування зовнішніх особливостей? Значний вплив на "успішність" образу має внутрішній стан. Іншими словами чим впевненішими ви будете, тим сильніше ваш аутфіт доповнюватиме вас, а не навпаки", – йдеться в інстаграм-дописі.

Щоб надихнути вас на власні стилістичні експерименти, школа стилю запропонувала пропонуємо добірку осінньо-зимових мінімалістичних образів.


Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram


Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram


Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram


Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram


Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram


Мінімалістичні образи на осінь / Фото з Instagram