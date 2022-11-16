Школа стиля Pump Your Style поделилась в своем инстаграмме пятью простыми правилами, которые пригодятся при создании минималистических образов.

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Не перегружайте образ

Минимализм требует умения "отсекать" лишнее. Поэтому перед тем как выйти из дома попробуйте убрать одну вещь из вашего аутфита – результат вас приятно удивит.

Откажитесь от сложных фасонов

Минимализм – это о простоте, поэтому если вы стремитесь придерживаться канонов стиля, следует избегать активных карманов, гипорбелизированных плеч и яркой фурнитуры.

Используйте палитру монодроба

Простота минимализма сводится не только к фасону, но и к цветовой гамме. Палитра монодроба является основой минимализма. Благодаря ей вещи всегда легко сочетаются друг с другом. С особенностями палитры монодроба можно ознакомиться в наших предыдущих публикациях.

Учитывайте особенности фигуры

Из-за отсутствия лишних деталей взгляда не на чем будет задержаться и все внимание будет приковано к полному аутфиту. Вот почему очень важно учитывать особенности фигуры.

Не забывайте о подаче

"Замечали ли вы когда-нибудь, что успешность образа зависит не только от актуальности вещей и учета внешних особенностей? Значительное влияние на "успешность" образа имеет внутреннее состояние. Другими словами чем увереннее вы будете, тем сильнее ваш аутфит будет дополнять вас, а не наоборот", – говорится в инстаграмм-сообщении.



Чтобы вдохновить вас на собственные стилистические эксперименты, школа стиля предложила подборку осенне-зимних минималистических образов.



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram



Минималистичные образы на осень / Фото с Instagram