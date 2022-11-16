Теплая верхняя одежда сейчас является не только необходимостью в холодное время года, но и определенным способом самовыражения. Фасон и цвет пуховика каждая модница выбирает для себя особенно тщательно.

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Украинские производители следят за мировыми трендами, так что в своих коллекциях представили пуховики, которые понравятся любой моднице.

Унисекс

Пуховик унисекс – отличная возможность иметь парную верхнюю одежду для влюбленной пари. Украинский бренд Theo предлагает не делить гардероб на мужской и женский, а наслаждаться универсальностью вещей. В своей коллекции они представили черный длинный пуховик с массивными карманами и объемным капюшоном.



Стильные пуховики на зиму / Фото из Marie Claire

Яркие оттенки

В этом году у всех есть желание сделать свой гардероб более ярким. Поэтому выбирайте на зиму пуховики розового, зеленого и голубовато-небесного цвета. Бренд Moongoose показывает стильный пуховик, который точно сделает вашу зиму более интересной.

Геометрическая проекция

Стеганные куртки плавно перешли в стеганые пуховики. Ромбы, мелкие и большие квадраты создают потрясающий эффект в новой коллекции украинского бренда ienki ienki. Особого внимания заслуживает лиловый пуховик в большой ромб, который точно освежит ваш зимний образ.

Необычные капюшоны

Украинский бренд SHYPELUK представил пуховик зимний со стильным капюшоном. В холодное время капюшон в верхней одежде – это большой плюс, ведь его можно одеть, когда сильный ветер на улице или снег.



Стильные пуховики на зиму / Фото из Marie Claire

Пуховик-одеяло

Все мы любим зимой тепло и уют, а пуховик-одеяло от бренда Katsurina, в который можно укутаться от холода, идеально подойдет для зимы.