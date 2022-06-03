Миллион гривен за кепки Багинского: Притула отчитался, на что пошли вырученные средства для ВСУ

Многие украинские бренды во время войны не только изменили принцип своей работы, но и часть средств от продаж направили на помощь Вооруженным Силам Украины. Одним из таких стал львовский дизайнер Руслан Багинский.

В апреле Руслан Багинский представил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цветах с эмблемой вышитого флага. Головной убор стоил 190 долларов (более 5,5 тысячи гривен). Средства, вырученные от продажи, дизайнер передал на нужды украинских защитников в фонд Сергея Притулы. А таких получилась немалая сумма – 1,3 миллиона гривен .

К слову Дизайнер Руслан Багинский передал более одного миллиона гривен в фонд Сергея Притулы



Патриотические кепки Ruslan Baginskiy / Фото с инстаграмма бренда

Сергей Притула опубликовал очередной отчет по фото, где рассказал, что удалось купить на средства Багинского.

"Мы доказываем, что культура, гуманитарная сфера тоже помогают Вооруженным Силам Украины в борьбе с оккупантами. Все должны помогать своей армии. И я рад, что украинские предприниматели сферы спорта и культуры это прекрасно понимают и помогают ВСУ. Дизайнер шляп Ruslan Baginskiy сделал линейку кепок в украинских цветах и всю сумму по их продаже передал нам – это 1,3 млн гривен. Ушло на закупку в апреле крупной партии тактической медицины: тысяча турникетов, окклюзионные наклейки, кровоостанавливающие, воздуховоды. Этим мы комплектуем аптечки, которые уже на фронте и спасли десятки жизней нашим бойцам", – написал волонтер Притула.



Аптечки и лекарства, приобретенные на средства Багинского / Фото из фейсбука Сергея Притулы

Багинский и война в Украине

Напомним, что Руслан Багинский перечислил на нужды украинской армии в фонд "Повернись живим" 1,5 миллиона гривен. Произошло это в первый день полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля.

Мужчина также, как и многие другие украинские знаменитости, призвал россиян выходить на улицы и протестовать. Правда, это не принесло никакого результата.

Багинский перенес свое производство из столицы в Львов, где начиналась его карьера дизайнера. Также он открыл там свой новый магазин-шоурум, который можно посетить.