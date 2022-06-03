У квітні Руслан Багінський презентував патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорах з емблемою вишитого прапора. Головний убір коштував 190 доларів (понад 5,5 тисяч гривень). Кошти, отримані від продажу, дизайнер передав на потреби українських захисників у фонд Сергія Притули. А таких вийшла чимала сума – 1,3 мільйона гривень.

До слова Дизайнер Руслан Багінський передав понад один мільйон гривень до фонду Сергія Притули



Патріотичні кепки Ruslan Baginskiy / Фото з інстаграму бренду

Сергій Притула опублікував черговий звіт з фото, де розповів, що вдалось купити на кошти Багінського.

"Ми доводимо, що культура, гуманітарна сфера теж допомагають Збройним Силам України в боротьбі з окупантами. Усі мають допомагати своїй армії. І я тішуся, що українські підприємці сфери спорту і культури це чудово розуміють і допомагають ЗСУ. Дизайнер капелюхів Ruslan Baginskiy зробив лінійку кепок в українських кольорах і всю суму з їх продажу переказав нам – це 1,3 млн гривень. Пішло на закупівлю у квітні великої партії тактичної медицини: тисяча турнікетів, оклюзійні наліпки, кровоспинні, повітропроводи. Цим ми комплектувати аптечки, які вже на фронті і врятували десятки життів нашим бійцям", – написав волонтер Притула.



Аптечки та ліки, придбані на кошти Багінського / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Багінський і війна в Україні

Нагадаємо, що Руслан Багінський перерахував на потреби української армії у фонд "Повернись живим" 1,5 мільйона гривень. Сталось це у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого.

Чоловік також, як і багато інших українських знаменитостей, закликав росіян виходити на вулиці та протестувати. Щоправда, це не дало жодного результату.

Багінський переніс своє виробництво зі столиці у Львів, де починалась його кар'єра дизайнера. Також він відкрив там свій новий магазин-шоурум, який вже можна відвідати.