Дизайнер Руслан Багінський закликає росіян вийти на мітинги та зупинити агресора, який вбиває наших людей.

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Львів'янин у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перерахував на українську армію 100 тисяч гривень.

У своєму інстаграмі він просить банити російських пропагандистів та відомих телеведучих, артистів, які цинічно ігнорують обстріли та бомбардування своїх військових, які вторглися на українські землі.

Руслан Багінський звернувся до росіян – повний тест публікації

Ви кажете, що не хочете війни. Ви кажете, що це рішення вашого президента. Ви кажете, що не можете нічого змінити. А тепер скажіть мені, хто може повпливати на його рішення, якщо не 144 мільйони жителів Росії?

Ви повинні знати правду. Росія нас не спасає. Нам не потрібен ваш порятунок. Росія вас не захищає. Вам не потрібен від нас захист. Ви бачите ракети над Москвою? Ми бачимо ракети з вікон житлових будинків у Києві, Херсоні, Сумах, Чернігові і десятках інших міст.

Вся Україна вийшла на захист нашої свободи, а що зробив ваш президент для свободи? Ми незалежна країна і хочемо приймати рішення про своє майбутнє самостійно. Ви також так можете. Виходьте на вулиці. Протестуйте. Покажіть, що ви дійсно проти війни.

Які зірки закликали росіян зупинити війну в Україні

Анна Трінчер зі сльозами вкотре звернулась до російських блогерів та попросила їх не мовчати;

Катя Осадча звернулася до Ані Лорак, Світлани Лободи, Регіни Тодоренко та Анни Сєдокової, які роками живуть у Росії;

Маша Єфросиніна спільно з Міністерством оборони та світовою айті-спільнотою пропонує російським солдатам здатися в полон і заробити 5 мільйонів рублів.