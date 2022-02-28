Дизайнер Руслан Багинский призывает россиян выйти на митинги и остановить агрессора, убивающего наших людей.

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Львовянин в первый день полномасштабного вторжения России в Украину перечислил на украинскую армию 100 тысяч гривен.

В своем инстаграмме он просит банить российских пропагандистов и известных телеведущих, артистов, которье цинично игнорирующих обстрелы и бомбардировки своих военных, вторгшихся на украинские земли.

Руслан Багинский обратился к россиянам – полный тест публикации

Вы говорите, что не хотите войны. Вы говорите, что это решение вашего президента. Вы говорите, что ничего не можете изменить. А теперь скажите мне, кто может повлиять на его решение, если не 144 миллиона жителей России?

Вы должны знать правду. Россия нас не спасает. Нам не нужно спасение. Россия вас не защищает. Вам не нужна от нас защита. Вы видите ракеты над Москвой? Мы видим ракеты из окон жилых домов в Киеве, Херсоне, Сумах, Чернигове и десятках других городов.

Вся Украина вышла в защиту нашей свободы, а что сделал ваш президент для свободы? Мы независимая страна и хотим принимать решение о своем будущем самостоятельно. Вы тоже так можете. Выходите на улицы. Протестируйте. Покажите, что вы действительно против войны.

Какие звезды призвали россиян остановить войну в Украине

Анна Тринчер со слезами в очередной раз обратилась к российским блоггерам и попросила их не молчать;

Катя Осадчая обратилась к Ане Лорак, Светлане Лободе, Регине Тодоренко и Анне Седоковой, которые годами живут в России;