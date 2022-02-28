Знаменита манекенниця Белла Хадід підтримала Україну та засудила дії ватажка Кремля Путіна. Модель емоційно висловилася, що війна та насильство нікому не вигідні, і через неї потерпають невинні люди.
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У своєму інстаграм-сторіз вона зазначила, що пожертвує частину заробітків, які вона отримала з Тижня моди. Американка відправить гроші на гуманітарну допомогу українським організаціям.
Багатьох моделей звинувачували в тому, що вони дефілювали подіумом в той час, коли Україну обстрілювали російські найманці. Белла Хадід пояснила, що це її робота, але насправді вона всім серцем підтримує Україну та навіть захоплюється нами.
Белла Хадід пожертвує гроші Україні / Фото з інстаграм-сторіз моделі
Белла Хадід підтримує Україну / Фото з інстаграм-сторіз моделі