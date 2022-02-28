Знаменита манекенниця Белла Хадід підтримала Україну та засудила дії ватажка Кремля Путіна. Модель емоційно висловилася, що війна та насильство нікому не вигідні, і через неї потерпають невинні люди.

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У своєму інстаграм-сторіз вона зазначила, що пожертвує частину заробітків, які вона отримала з Тижня моди. Американка відправить гроші на гуманітарну допомогу українським організаціям.

Багатьох моделей звинувачували в тому, що вони дефілювали подіумом в той час, коли Україну обстрілювали російські найманці. Белла Хадід пояснила, що це її робота, але насправді вона всім серцем підтримує Україну та навіть захоплюється нами.



Белла Хадід пожертвує гроші Україні / Фото з інстаграм-сторіз моделі



Белла Хадід підтримує Україну / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Додамо, що німецька інфлюенсерка Леоні Ганне також зазначає, що вона робить все можливе, аби допомогти українцям. Тим часом американські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі почали збирати кошти для українських біженців, що постраждали внаслідок російсько-української війни. У їхніх планах – зібрати мільйон доларів.