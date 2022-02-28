Знаменита українська модель Алла Костромічова, яку знають в усьому світі, просить білоруських жінок оговтатися і не допускати кровопролиття на українських землях. Вона опублікувала у своєму профілі в інстаграмі короткий відеоролик.

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Російські найманці вже 5-й день цинічно стріляють не лише по інфраструктурі чи воєнних об'єктах, а й по мирних мешканцях. Та українська армія чинить гідний опір рашистам та розбиває їхні війська.

Через нестачу палива та продовольства самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче долучитись до окупантів й приєднати свою армію до їх складу.

Алла Костромічова звернулася до білоруських жінок

"Білоруські жінки! У мене до вас 2 питання. Перше: що говорити 6-річній дитині, яка вже четверту добу сидить голодна в підвалі, поки над нею вибухають ракети? Друге: у боротьбі за що саме помиратимуть ваші сини, чоловіки та брати на українській землі? Не пускайте! Нас не треба рятувати, у нас все було гаразд! Ваша Алла, російськомовна дочка офіцера чорноморського флоту", – звернулася Алла Костромічова.



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