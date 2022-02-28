Знаменитая украинская модель Алла Костромичева, которую знают во всем мире, просит белорусских женщин прийти в себя и не допускать кровопролития на украинских землях. Она опубликовала в своем профиле в инстаграмме краткий видеоролик.

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Российские наемники уже 5-й день цинично стреляют не только по инфраструктуре или военным объектам, но и мирным жителям. Однако украинская армия оказывает достойное сопротивление рашистам и разбивает их войска.

Из-за нехватки топлива и продовольствия самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет присоединиться к оккупантам и присоединить свою армию к их составу.

Алла Костромичева обратилась к белорусским женщинам

"Белорусские женщины! У меня к вам 2 вопроса. Первый: что говорить 6-летнему ребенку, который уже четвертые сутки сидит голоден в подвале, пока над ним взрываются ракеты? Второе: в борьбе за что именно будут умирать ваши сыновья, мужчины и братья на украинской земле? Не пускайте! Нас не надо спасать, у нас все было хорошо! Ваша Алла, русскоязычная дочь офицера черноморского флота", – обратилась Алла Костромичева.