Меган Маркл появилась на светском событии в трендовом платье с вырезами: редкий выход

Американская актриса и жена принца Гарри уже долгое время не принадлежит к членам королевской семьи, поэтому дает волю своим желаниям и одевается так, как ей вздумается. Жена принца Гарри посетила светское событие в стильном платье с вырезами.

Меган Маркл крайне редко появляется в объективах папарацци. Стритстайл-фотографы всего несколько раз заметили знаменитость с тех пор, как она покинула королевскую семью и переехала в Америку.

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Светские мероприятия принц Гарри и Меган Маркл также посещают очень редко. Впрочем, 16 мая знаменитые супруги таки пришли на премию Фонда Miss Foundation Women, которая награждает женщин за активную феминистическую позицию.

До того, как Меган переехала в Лондон и стала членом королевской семьи, в Голливуде она была настоящей звездой, которой вдохновлялись любители "Форс-мажоров". Меган надевала стильные платья и примеряла интересные образы, однако все изменилось после того, как она стала герцогиней Сассекской.

Тогда знаменитость заменила свои сексуальные платья на сшитые по заказу костюмы и платья, прикрывавшие зону декольте и ноги до колен.

16 мая в Нью-Йорке Меган Маркл произвела фурор своим видом, появившись на светском событии в трендовом золотистом платье-бюстье, обнажающем плечи и зону декольте. Знаменитость выбрала платье-миди с небольшим разрезом на ноге и груди от колумбийского бренда Johanna Ortiz. Цена такого платья – 2 тысячи долларов.

Вечерний аутфит жена принца Гарри дополнила золотистыми босоножками от бренда Tom Ford, которые стоят 1,5 тысячи долларов. Свой выход Меган дополнила драгоценными браслетами, кольцами и серьгами. На знаменитости был известен браслет "Love" от бренда Cartier, который стоит более 230 тысяч гривен.

Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала любимый макияж в коричневых тонах.



Редкий выход принца Гарри и Меган Маркл / Фото с Instagram Cosmopolitan UK



Редкий выход принца Гарри и Меган Маркл / Фото с Instagram Cosmopolitan UK