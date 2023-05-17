Меган Маркл вкрай рідко з’являється в об’єктивах папараці. Стрітстайл-фотографи всього кілька разів помітили знаменитість з того часу, як вона покинула королівську сім’ю та переїхала до Америки.

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Світські заходи принц Гаррі та Меган Маркл також відвідують вкрай рідко. Втім 16 травня знамените подружжя таки прийшло на премію Фонду Miss Foundation Women, яка нагороджує жінок за активну феміністичну позицію.

До того, як Меган переїхала до Лондона та стала членом королівської сім’ї, в Голлівуді вона була справжньою зіркою, якою надихалися поціновувачі "Форс-мажорів". Меган одягала стильні сукні та приміряла цікаві образи, однак все змінилося після того, як вона стала герцогинею Сассекською.

Тоді знаменитість замінила свої сексуальні сукні на зшиті на замовлення костюми та плаття, які прикривали зону декольте та ноги до колін.

16 травня у Нью-Йорку Меган Маркл справила фурор своїм виглядом, з’явившись на світській події у трендовій золотистій сукні-бюстьє, яка оголює плечі та зону декольте. Знаменитість обрала сукню-міді з невеликим розрізом на нозі та на грудях від колумбійського бренду Johanna Ortiz. Ціна такої сукні – 2 тисячі доларів.

Вечірній аутфіт дружина принца Гаррі доповнила золотистими босоніжками від бренду Tom Ford, які коштують 1,5 тисячі доларів Свій вихід Меган доповнила коштовними браслетами, каблучкою та сережками. На знаменитості був відомий браслет "Love" від бренду Cartier, який коштує понад 230 тисяч гривень.

Волосся вона вклала у легенькі хвильки, а на обличчі зробила улюблений макіяж в коричневих тонах.



Рідкісний вихід принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з Instagram Cosmopolitan UK



Рідкісний вихід принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з Instagram Cosmopolitan UK