Герцог и герцогиня Сассекские побывали на премьере фильма "Боб Марли: Одна любовь". Мероприятие прошло на родине знаменитого музыканта – на Ямайке. Меган Маркл и принц Гарри позировали на красной дорожке перед кинотеатром Carib Theatre, пишет 24 Канал.

Интересно В одежде украинской дизайнерки: Камила Кабельо сияла на самом известном кинофестивале США

Образ Меган Маркл и принца Гарри

Для события Меган Маркл выбрала монохромный черный аутфит – пышную бальную юбку, которую соединила с топом на тонких бретельках в тон. В этот вечер она решила обойтись без ожерелья, зато акцент сделала на массивных золотых серьгах. Дополнила лук герцогиня клатчем от Jimmy Choo, а волосы зачесала в низкий пучок с пробелом посередине.

Гарри надел темно-синий костюм. Принц отказался от галстука и выбрал белую рубашку, которую расстегнул сверху так, чтобы под воротником была видна цепочка.