Герцог и герцогиня Сассекские побывали на премьере фильма "Боб Марли: Одна любовь". Мероприятие прошло на родине знаменитого музыканта – на Ямайке. Меган Маркл и принц Гарри позировали на красной дорожке перед кинотеатром Carib Theatre, пишет 24 Канал.
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Образ Меган Маркл и принца Гарри
Для события Меган Маркл выбрала монохромный черный аутфит – пышную бальную юбку, которую соединила с топом на тонких бретельках в тон. В этот вечер она решила обойтись без ожерелья, зато акцент сделала на массивных золотых серьгах. Дополнила лук герцогиня клатчем от Jimmy Choo, а волосы зачесала в низкий пучок с пробелом посередине.
Гарри надел темно-синий костюм. Принц отказался от галстука и выбрал белую рубашку, которую расстегнул сверху так, чтобы под воротником была видна цепочка.
Осуждение от СМИ
Гарри и Меган Маркл в прессе уже успели назвать "черствыми", ведь они наслаждались киновечером именно в то время, когда король Чарльз III готовится к лечению простаты, а Кейт Миддлтон выздоравливает в больнице после операции на брюшной полости.
Также пару критикуют за то, что на парадной дорожке они позировали с премьер-министром Ямайки. Дело в том, что правительство страны, входящей в Содружество наций и Королевства Содружества, ранее заявляло о намерении выйти из этих союзов.
О чем рассказывает фильм "Боб Марли: Одна любовь"
Это американский биографический драматический фильм режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, основанный на жизнеописании регги-певца и автора песен Боба Марли. Лента охватывает период жизни музыканта от его подъема до славы и смерти в 1981 году. Роль Марли в фильме играет Кингсли Бен-Адир.