Герцог та герцогиня Сассекські побували на прем'єрі стрічки "Боб Марлі: Одна любов". Захід відбувся на батьківщині знаменитого музиканта – на Ямайці. Меган Маркл і принц Гаррі позували на червоній доріжці перед кінотеатром Carib Theatre, пише 24 Канал.
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Образ Меган Маркл і принца Гаррі
Для події Меган Маркл обрала монохромний чорний аутфіт – пишну бальну спідницю, яку поєднала із топом на тонких бретельках в тон. Цього вечора вона вирішила обійтися без намиста, натомість акцент зробила на масивних золотих сережках. Доповнила лук герцогиня клатчем від Jimmy Choo, а волосся зачесала у низький пучок з пробілом посередині.
Гаррі одягнув темно-синій костюм. Принц відмовився від краватки і обрав білу сорочку, яку розстібнув зверху так, щоб під коміром було видно ланцюжок.
Осуд від ЗМІ
Гаррі та Меган Маркл у пресі уже встигли назвати "черствими", адже вони насолоджувалися кіновечором саме в той час, коли король Чарльз III готується до лікування простати, а Кейт Мідлтон одужує в лікарні після операції на черевній порожнині.
Також пару критикують за те, що на парадній доріжці вони позували з прем'єр-міністром Ямайки. Річ у тім, що уряд країни, яка входить до Співдружності націй та Королівства Співдружності, раніше заявляв про намір вийти з цих союзів.
Про що розповідає фільм "Боб Марлі: Одна любов"
Це американський біографічний драматичний фільм режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, заснований на життєписі реггі-співака та автора пісень Боба Марлі. Стрічка охоплює період життя музиканта від його підйому до слави та смерті в 1981 році. Роль Марлі у фільмі грає Кінгслі Бен-Адір.