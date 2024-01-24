Герцог та герцогиня Сассекські побували на прем'єрі стрічки "Боб Марлі: Одна любов". Захід відбувся на батьківщині знаменитого музиканта – на Ямайці. Меган Маркл і принц Гаррі позували на червоній доріжці перед кінотеатром Carib Theatre, пише 24 Канал.

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Образ Меган Маркл і принца Гаррі

Для події Меган Маркл обрала монохромний чорний аутфіт – пишну бальну спідницю, яку поєднала із топом на тонких бретельках в тон. Цього вечора вона вирішила обійтися без намиста, натомість акцент зробила на масивних золотих сережках. Доповнила лук герцогиня клатчем від Jimmy Choo, а волосся зачесала у низький пучок з пробілом посередині.

Гаррі одягнув темно-синій костюм. Принц відмовився від краватки і обрав білу сорочку, яку розстібнув зверху так, щоб під коміром було видно ланцюжок.