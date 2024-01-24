Кубино-американська співачка Каміла Кабельйо, яка стала відомою після участі в телевізійному шоу The X Factor у 2012 році, удосконалює свої вміння і в акторстві. Вона зіграла головну роль у фільмі "Роб Піс" режисера Чіветеля Еджіофора, прем’єра якого відбулася на американському незалежному кінофестивалі "Санденс". Зірка завітала на показ стрічки у джинсовому комплекті від Маші Попової.

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Образ Каміли Кабельйо

Знаменитість обрала для виходу джинсову максіспідницю зі шлейфом, а також джинсовий топ з блискавкою посередині і трояндами зі складок.

Спідницю бренд представив у колекції весна/осінь 2023. Тоді користувачі зауважили, що вона дуже схожа на вінтажні вироби від Ralph Lauren.

А топ з деніму – це частина колекції осінь/зима 2022.

Що відомо про бренд Masha Popova

Це однойменний бренд дизайнерки жіночого одягу з України Маші Попової. Vogue Україна пише, що він відомий речами з деніму, які, за словами дизайнерки, "поєднали фантазію з її українським корінням і спогадами дитинства".

Одяг Маші Попової можна побачити на Дуа Ліпі, Біллі Айліш, Беллі Гадід і Кайлі Дженнер. Фактично бренд Masha Popova – це симбіоз двох світів: високої моди кінця 1920-х та одягу 1990–2000-х з його безтурботністю й самобутністю.

Дуа Ліпа у куртці Masha Popova

Британська артистка, дизайнерка та модель Дуа Ліпа подорожувала по Індії у вбранні з літньої колекції Маші Попової.

Це виріб з колекції під назвою "MONSTER", яку мисткиня представила у межах London Fashion Week SS24.