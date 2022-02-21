Весь мир наблюдает за невероятной историей любви Меган Фокс и Колсон Бейкер, пишет 24 канал. Уже год пара радует поклонников модными выходами, от которых трудно отвести взгляд.

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Актриса успешно сотрудничает со стилисткой Мэйв Рэйли, которая помогает Меган выбирать бомбезные образы, которые удивят публику. Но бойфренд знаменитости тоже не остается в стороне от модных образов. Стилист помогает музыканту Machine Gun Kelly выглядеть не менее впечатляюще.

Влюбленная пара снова попала в объективы папарацци на матче всех звезд NBA. Оба предстали на спортивном мероприятии перед камерами в совсем не спортивных образах.

Аутфит Меган Фокс и Колсон Бейкер

Актриса не упустила возможности надеть черный топ, обнаживший ее живот и грудь. Сверху она надела кожаный жакет под оранжевую рептилию. К нему Меган надела костюмные широкие брюки.

Образ знаменитости дополнили оранжевые босоножки на каблуке с острым носком и минималистичная сумка неонового цвета.

Колсон Бейкер выбрал на игру NBA не менее впечатляющий аутфит. Музыкант надел серый свитер, полностью украшенный разноцветными камнями. Его черные джинсы также были украшены яркой фурнитурой. Его look дополняли лакированные ботинки, чокеры, серьги и кафы на губах.



Модный образ Меган Фокс и Колсона Бейкера. / Фото Getty Images



Модный образ Меган Фокс и Колсона Бейкера. / Фото Getty Images