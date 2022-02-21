Увесь світ спостерігає за неймовірною історією кохання Меган Фокс та Колсона Бейкера, пише 24 канал. Вже рік пара тішить прихильників модними виходами, від яких важко відвести погляд.

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Акторка успішно співпрацює зі стилісткою Мейв Рейлі, яка допомагає Меган обирати вибухові образи, які здивують публіку. Та бойфренд знаменитості також не залишається осторонь модних образів. Стилістка допомагає музиканту Machine Gun Kelly виглядати не менш вражаюче.

Закохана пара знову потрапила в об’єктиви папараці на матчі всіх зірок NBA. Обоє постали на спортивному заході перед камерами у зовсім не спортивних образах.

Аутфіт Меган Фокс та Колсона Бейкера

Актриса не опустила можливості одягнути чорний топ, який оголив її живіт та груди. Зверху вона одягнула шкіряний жакет під помаранчеву рептилію. До нього Меган одягнула костюмні широкі штани.

Образ знаменитості доповнили помаранчеві босоніжки на підборах з гострим носком та мінімалістична сумка неонового кольору.

Колсон Бейкер обрав на гру NBA не менш вражаючий аутфіт. Музикант одягнув сірий светр, який повністю прикрашений різнокольоровими каміннями. Його чорні джинси також були оздоблені яскравою фурнітурою. Його look доповнювали лаковані черевики, чокер, сережки та кафи на губах.



Модний образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Модний образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images