Мать Илона Маска надела пуховик украинского бренда IENKI IENKI и балаклаву BEVZA

73-летняя мать знаменитого изобретателя и инженера Илона Маска поразила украинских фанатов своим образом. Мэй Маск надела для зимней прогулки пуховик украинского бренда IENKI IENKI и балаклаву от бренда BEVZA.

Известная модель и диетолог Мэй Маск уже не в первый раз одевается в вещи от украинских дизайнеров. Прогрессивная женщина любит стильно одеваться, поэтому охотно выбирает модные вещи не только от люксовых марок, но и от брендов разных стран.

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В первые дни нового года 73-летняя знаменитость выбрала наряды украинских дизайнеров.

Образ Мэй Маск

На новогодние каникулы в Швейцарию Мэй Маск отправилась в бежевом стеганном пуховике от украинского бренда IENKI IENKI. Модель выбрала изделие из новой коллекции Winter 21/22. Бренд IENKI IENKI был основан в Киеве в 2016 году Дмитрием Евенко. Пуховики быстро набрали популярность во всем мире и до сих пор не сдают свои позиции.

Одежду IENKI IENKI носят Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Ирина Шейк, Кортни Кардашян, Хейли Бибер и многие другие.

На низ Мэй Маск надела классические синие джинсы и коричневые ботинки. В качестве головного убора знаменитость надела молочную балаклаву от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Для создания осенне-зимнего наряда дизайнер вдохновилась ключевой фигурой в украинской истории – княгиней Ольгой, правившей страной в Х веке. За основу был взят головной убор княгини Ольги – балаклава, ставшая ключевым предметом коллекции.

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Сейчас такие балаклавы находятся на пике популярности, поэтому Мэй Маск не отстает от трендов и демонстрирует своей многотысячной аудитории интересную стилизацию модного головного убора с пуховиком. Свой look звезда дополнила коричневыми очками.