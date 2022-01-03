Эльзу Хоск можно смело называть иконой стиля, ведь она уже несколько лет не перестает удивлять своих подписчиков эффектными образами.

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Модель любит стильно одеваться, поэтому часто показывает своей многомиллионной аудитории модные стилизации. Новый look скандинавская красавица опубликовала на своей странице в инстаграме.

Образ Эльзы Хоск

Для прогулки по солнечному Лос-Анджелесу Эльза надела шерстяной гольф с широкими рукавами от бренда The Row. На низ манекенщица примерила голубые джинсы, которые дополнила белым кожаным ремнем от Saint Laurent.

Сверху Эльза надела коричневый жилет с пушистыми белыми вставками от Nili Lotan за 65 тысяч гривен.

Кэжуальный образ модница дополнила темно-вишневыми сапогами на каблуке с квадратным носком. Среди аксессуаров молодая мамочка сделала ставку на белую сумку с монограммой от Celine за 37 тысяч гривен. Волосы модель закрепила крабиком и надела коричневые солнцезащитные очки.



Впечатляющий образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Впечатляющий образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Впечатляющий образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели