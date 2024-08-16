Маша Ефросинина постоянно находится под вспышками фотокамер и в кругу людей, поэтому тщательно создает свои образы и всегда имеет безупречный вид. Она любит примерять на себе стильные аутфиты, поэтому удивляет выбором наряда – от строгих брючных костюмов и блуз со штанами палаццо до изящных женских образов на основе юбок или платьев.

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В Киеве недавно состоялся факап-стендап "Баляндрасы", на котором Ефросинина стала соведущей. Для этого события звезда украинского шоу-бизнеса примерила красивый наряд.

Эффектный look Маши Ефросининой

Телеведущая надела легкое платье из натуральной ткани белого цвета длины миди. Особенностью этого платья стала вышивка и эффектные объемные рукава. Платье-вышиванку Маша Ефросинина приобрела от украинского бренда Varenyky Fashion. Красивый наряд в этностиле имеет название женского имени "Дарья" и стоит на сайте бренда 24 тысячи гривен.



Маша Ефросинина в вышиванке / Скриншот из инстаграм-сторис

Вышиванка украшена узорами листьев по всей длине и необычными цветами. Такое же платье 5 лет назад Маша Ефросинина уже надевала на отдыхе в Мексике.



Маша Ефросинина в вышиванке в Мексике / Фото из инстаграма ведущей

На этот раз телеведущая добавила образу большей элегантности. Она довершила аутфит белыми босоножками на каблуках, распустила волосы, которые уложила в кудри и завершила look объемными коричневыми солнцезащитными очками.

За Машей Ефросининой следят в инстаграме 2 миллиона поклонников, поэтому для своей аудитории в определенной степени она не только является ментором, но и образом для подражания и иконой стиля. Образы телеведущей – это яркий пример того, как стиль влияет на восприятие человека и его настроение в целом. Поэтому старайтесь каждый раз стилизовать свои образы так, чтобы нравиться себе в зеркале.