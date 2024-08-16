Маша Єфросиніна постійно перебуває під спалахами фотокамер та в колі людей, тож ретельно створює свої образи та завжди має бездоганний вигляд. Вона любить приміряти на собі стильні аутфіти, тож дивує вибором вбрання – від строгих штанних костюмів та блуз зі штанами палаццо до витончених жіночих образів на основі спідниць чи суконь.

Цікаво Розкішний вихід: зірка "Емілі в Парижі" одягнула сукню від українського бренду Lever Couture

У Києві нещодавно відбувся факап-стендап "Баляндраси", на якому Єфросиніна стала співведучою. Для цієї події зірка українського шоу-бізнесу приміряла красиве вбрання.

Ефектний look Маші Єфросиніної

Телеведуча одягнула легку сукню з натуральної тканини білого кольору довжини міді. Особливістю цього плаття стала вишивка та ефектні об’ємні рукави. Плаття-вишиванку Маша Єфросиніна придбала від українського бренду Varenyky Fashion. Красиве вбрання в етностилі має назву жіночого імені "Дарина" та коштує на сайті бренду 24 тисячі гривень.



Маша Єфросиніна у вишиванці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вишиванка оздоблена візерунками листя по всій довжині та незвичними квітами. Таке ж плаття 5 років тому Маша Єфросиніна вже одягала на відпочинку в Мексиці.



Маша Єфросиніна у вишиванці в Мексиці / Фото з інстаграму ведучої

Цього є разу телеведуча додала образу більшої елегантності. Вона довершила аутфіт білими босоніжками на підборах, розпустила волосся, яке вклала в кучері та завершила look об’ємними коричневими сонцезахисними окулярами.

За Машею Єфросиніною стежать в інстаграмі 2 мільйони прихильників, тож для своєї аудиторії певною мірою вона не лише є ментором, але й образом для наслідування та іконою стилю. Образи телеведучої – це яскравий приклад того, як стиль впливає на сприйняття людини та її настрій загалом. Тому намагайтеся кожного разу стилізувати свої образи так, щоб подобатися собі в дзеркалі.