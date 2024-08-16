На Netflix уже появились первые эпизоды 4 сезона сериала "Эмили в Париже", которые рассказывают историю нескольких героев, которые ищут свое место под солнцем в столице Франции. В Лос-Анджелесе уже состоялась премьера ленты, на которую пришли все актеры.

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Эшли Парк в платье Lever Couture

Актриса Эшли Парк, которая сыграла в сериале роль Минди решила выбрать для себя платье от украинского бренда Lever Couture. Звезда сериала выбрала для себя серебристое платье с силуэтным лифом и длинной юбкой, которая состояла из лент ткани.

Образ знаменитости дополнили серебристые босоножки на каблуках и драгоценные украшения в виде сережек, колец и браслета. Стилисты зачесали волосы Эшли в хвост и добавили ему немного кудрей, а визажисты усовершенствовали образ благодаря эффектному макияжу.



Эффектный аутфит Эшли Парк / Фото Getty Images

А вот главная героиня сериала Лили Колинз выбрала для себя кутюрное черное платье от бренда Armani Prive. Оно состояло из корсета с баской и полупрозрачной юбки в клетку, которая была покрыта сияющими пайетками.

Добавим, что в сериале "Эмили в Париже" героини часто появляются в сериях в головных уборах от украинского дизайнера Руслана Багинского. Актрисы примеряют различные шляпки и кепи от нашего бренда.

Известно, что первая часть сериала уже доступна к просмотру с 15 августа, другая появится уже 12 сентября.