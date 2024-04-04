Ефросинина продемонстрировала на себе наряд, который будет актуальным всегда, потому что эти базовые вещи никогда не выходят из моды. Дизайнеры из года в год создают коллекции с костюмами, постоянно их совершенствуя.

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Образ Маши Ефросининой

На своем примере Маша Ефросинина показала, как можно стильно выглядеть в брючном костюме. Она выбрала для себя вещи от украинского бренда Lé charmie. Ее наряд состоял из темно-коричневого жакета, брюк и корсета с пуговицами.

Такой костюм-тройка уже был популярным летом, только вместо корсетов все носили жилетки. Впрочем телеведущая показывает, как можно несколько изменить уже привычную для нас комбинацию в виде жилетки на более интересную и стильную вещь – корсет.

К образу знаменитость подобрала черную кожаную сумку от бренда Saint Laurent с золотыми буквами, которая стоит примерно 100 тысяч гривен.

Телеведущая распустила волосы, сделала нежный макияж и лишь довершила аутфит золотистыми украшениями на шее.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма Jet Setter

Отметим, что все оттенки коричневого считаются базовыми. Кроме того, такой темно-шоколадный оттенок наряда, как у Маши Ефросининой выглядит дорого и благородно. Штанный костюм можно носить независимо от сезона, потому что он одинаково подходит под верхнюю одежду с сапогами или под кроссовки и пальто весной.