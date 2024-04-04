Єфросиніна продемонструвала на собі вбрання, яке буде актуальним завжди, бо ці базові речі ніколи не виходять з моди. Дизайнери з року в рік створюють колекції з костюмами, постійно їх вдосконалюючи.

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Образ Маші Єфросиніної

На своєму прикладі Маша Єфросиніна показала, як можна стильно виглядати в штанному костюмі. Вона обрала для себе речі від українського бренду Lé charmie. Її вбрання складалося з темно-коричневого жакета, штанів та корсету з ґудзиками.

Такий костюм-трійка вже був популярним влітку, лише замість корсетів всі носили жилетки. Втім телеведуча показує, як можна дещо змінити вже звичну для нас комбінацію у вигляді жилетки на цікавішу та стильнішу річ – корсет.

До образу знаменитість підібрала чорну шкіряну сумку від бренду Saint Laurent з золотими буквами, яка коштує приблизно 100 тисяч гривень.

Телеведуча розпустила волосся, зробила ніжний макіяж та лише довершила аутфіт золотистими прикрасами на шиї.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Jet Setter

Зазначимо, що всі відтінки коричневого вважаються базовими. Окрім того, такий темно-шоколадний відтінок вбрання, як у Маші Єфросиніної виглядає дорого та благородно. Штанний костюм можна носити незалежно від сезону, бо він однаково пасує під верхній одяг з чоботами чи під кросівки й пальто навесні.