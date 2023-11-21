"Ущипните нас": Марго Робби вышла в свет в пижаме от украинского бренда Sleeper
Источник:инстаграмм Sleeper
Популярный фильм "Барби" не сдает позиции. А Марго Робби, сыгравшая главную роль, продолжает посещать светские мероприятия в тематических образах куклы.
В минувшие выходные актриса Марго Робби посетила конференцию Deadline Contenders Film: Los Angeles, состоявшуюся в Гильдии режиссеров Америки в штате Калифорния. 24 Канал проанализировал образ голливудской актрисы.
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Поскольку мероприятие было посвящено фильму "Барби", режиссером которого является Грета Гервиг, главная героиня одноименного фильма не смогла сдержаться, чтобы не впитаться согласно поводу. На западе знаменитая блондинка появилась в розовой пижаме Party Pajama с перьями от украинского бренда Sleeper.
Реакцию украинского бренда ждать пришлось недолго:
Ущипните нас!,
– написали в соцсетях представители Sleeper.
Марго Робби была одета в розовый костюм-пижаму со съемными перьями на рукавах и брюках. Дополнила актриса свой образ розовой сумкой в форме корзины. На ноги она надела розовые мюли от Manolo Blahnik. Стоит отметить, что даже ногти соответствовали общей цветовой гамме образа.
Отметим, что украинский бренд одежды Sleeper является одним из самых известных и популярных украинских брендов за рубежом. Их наряды носила Шарлотта в первом сезоне "И просто так...". Кроме того, в реальной жизни пижамы одевали и другие мировые знаменитости – Эмма Робертс, Кендалл Дженнер, Пэрис Гилтон, Бри Ларсон, Хлоя Грейс Морец, Кортни Кардашьян, Милли Бобби Браун, Кэти Перри и другие.
Раньше мы уже писали, что в одном из эпизодов фильма "Барби" в пижаме украинского бренда Sleeper была одета президент Барбиленда, которую сыграла американская актриса Исса Рэй.