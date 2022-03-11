Мама миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска вышла в эфир в студии WePlay Esports в Лос-Анджелесе и выразила свою поддержку Украине. Она одела на интервью вышиванку от украинского бренда Edelvika.

Читайте также 73-летняя Мей Маск в вышиванке призвала НАТО закрыть небо над Украиной

Мэй Маск обожает наряды от украинских брендов. Она едва ли не единственная знаменитость, которая чаще всего одевает вещи от украинских дизайнеров. 73-летняя знаменитость несколько дней назад появилась в платье-вышиванк е от дизайнера из Львова Юлии Магдич, а недавно она вышла в эфир в поддержку Украины в новой вышитой рубашке.

Мэй Маск впервые надела белоснежную вышиванку на завязках с черной вышивкой. Редактор Fashion 24 Юлия Турел ы к сразу увидела сходство со своей вышиванкой, которую купила от бренда Edelvika.

Сначала подкрадывались некоторые сомнения, действительно ли эти вышиванки одинаковы, но когда в конце сообщения в своем инстаграмме Мэй Маск отметила, что это вышиванка от бренда Edelvika, любые неуверенности исчезли.

Журналистка 24 канала была настолько приятно удивлена, что не смогла не опубликовать коллаж одинаковых вышиванок – Мэй Маск и своей. В сообщении она отметила, что мечтает одеть эту вышиванку на День победы Украины.

Знаменитость Мэй Маск через несколько часов лайкнула это фото и оставила комментарий в виде сердечек и украинского флага, а уже впоследствии перепостила это сообщение в инстаграм-сторис, в котором отметила, что также наденет эту вышиванку на День победы Украины.



Скриншот из инстаграмм-сториз Мей Маск

За инстаграм-страницей Мэй Маск следит более полумиллиона человек со всего мира. Благодарим знаменитость за ее поддержку и любовь к украинскому народу. Мы обязательно победим и всем миром наденем вышиванки, потому что за нами правда. Слава Украине!