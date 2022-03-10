73-летняя мать известного изобретателя и инженера Илона Маска очень любит Украину. Женщина всегда с теплом вспоминает свои поездки в Киев в 2017 и 2021 году.

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Вчера, 9 марта, известная бизнесвумэн дала интервью о войне в Украине. Женщина рассказала, что гордится своими детьми и тем, как они помогают нашей стране.

Она поблагодарила Илона Маску за то, что он предоставил Украине терминалы Starlink со спутниковым интернетом, а ее дочь Тоска Маск собирает пожертвования для детей, пострадавших от войны.

Я была в Киеве дважды, встречала только добрых, умных и трудолюбивых людей. Сейчас они в ужасе, потому что украинские воины мужественно борются за свою свободу,

– сказала знаменитость.

В разговоре Мэй Маск также призвала НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизнь невинных людей.

Писательница и модель обожает украинские бренды. Только во время своего приезда в Украину осенью 2021 года, Мэй Маск примерила немало вещей от украинских брендов, и продолжает одевать вещи от украинских дизайнеров до сих пор.

Для интервью знаменитость надела белую вышиванку с вышитыми цветами черными нитями от бренда Edelvika. Бренд сразу поблагодарил Мэй Маск за поддержку и отметил, что это "женщина с большим сердцем".